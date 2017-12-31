Минфин удалил информацию о зарплатах министров

С сайта Минфина была удалена информация о зарплатах чиновников в 2016 году, в том числе федеральных министров, обратило внимание РБК. Данные сохранились в кэше Google.

Как рассказал источник издания, в ведомствах были недовольны обнародованием зарплат министров. В одном из министерств сравнили это с «диверсией».

По информации РБК, среди этих открытых данных были опубликованы среднемесячные начисленные зарплаты глав федеральных министерств (кроме Минобороны и МВД) за 2016 год. Ранее такая информация не раскрывалась. Однако 28 декабря данные исчезли.

Напомним, 27 декабря Минфин впервые раскрыл среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе зарплаты министров. Согласно данным Минфина, самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн рублей в месяц. На втором и третьем месте — министр экономического развития (1,266 млн рублей) и министр энергетики (1,155 млн рублей).