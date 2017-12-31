Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному празднованию Нового года

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как встретить Новый год и не навредить своему здоровью. В ведомстве отметили, что за праздничный стол не стоит садиться голодным, необходимо соблюдать очередность блюд, а также посоветовали организовать себе активную программу — танцы, конкурсы и прогулку на свежем воздухе.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе. Избегайте длительных застолий», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, Роспотребнадзор порекомендовал иметь на праздничном столе больше овощных салатов и закусок, а пищу не запивать газированными напитками. Также, по мнению ведомства, нужно следить за маркировкой продуктов, которые покупаются к новогоднему столу, и покупать их только в санкционированных местах, а не с рук.

«Салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовить в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу», — сказано в сообщении.