Новая газета

В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад

Общество

Рекордно низкие температуры в Северной Америке привели к иллюзии замерзания Ниагарского водопада в США, передает CNN. Сам поток воды не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

«От штата Орегон до штатов Мэн и Вирджиния температура упала в пятницу до абсолютного минимума, которое не наблюдалось десятилетиями. В Массачусетсе было зафиксировано 8 по Фаренгейту (примерно -13 градусов по Цельсию), что побило рекорд 1903 года», — сказано в материале.

По словам специалиста Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, в течение следующей недели температуры будут держаться на уровне -10 — -15 Цельсия.

Теги:
морозы, природа, сша
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