В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад

Рекордно низкие температуры в Северной Америке привели к иллюзии замерзания Ниагарского водопада в США, передает CNN. Сам поток воды не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

The photos of frozen Niagara Falls look like shots from a Roland Emmerich trailer. pic.twitter.com/oys3YnwiRU — John Cohen (@JohnCohen1) December 30, 2017

«От штата Орегон до штатов Мэн и Вирджиния температура упала в пятницу до абсолютного минимума, которое не наблюдалось десятилетиями. В Массачусетсе было зафиксировано 8 по Фаренгейту (примерно -13 градусов по Цельсию), что побило рекорд 1903 года», — сказано в материале.

По словам специалиста Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, в течение следующей недели температуры будут держаться на уровне -10 — -15 Цельсия.