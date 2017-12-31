Умер актер Александр Шаврин

Умер заслуженный артист России Александр Шаврин, сообщается на сайте театра имени Владимира Маяковского.

Как рассказали в театре, Шаврин умер 30 декабря после продолжительной болезни. Ему было 57 лет.

Александр Шаврин окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1982 году. До 2006 года играл в театре Маяковского, куда вернулся в 2011 году после небольшого перерыва.

Он играл в «Карамазовых», «Жизни Клима Самгина», «Леди Макбет Мценского уезда» и других постановках театра. ​Александр Шаврин также снимался в сериалах и кино. Например, в сериалах «Бедная Настя», «Адмирал», «Дети Арбата».