В кафе в Краснодарском крае в результате стрельбы погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в кафе в станице Ладожская Краснодарского края, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

«В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району около 02:00 мск поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской», — уточнили в полиции.

Стрелявшие скрылись с места. Позднее двоих подозреваемых в убийстве задержали сотрудники ДПС в Кореновском районе края. Ими оказались 32-летний и 34-летний мужчины.

По предварительным данным, перестрелка произошла из-за бытового конфликта. Заведено уголовное дело по статьям 105 УК России (Убийство) и 222 УК России (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).