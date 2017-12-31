Задержанного за взрыв в петербургском магазине обвинили в совершении теракта

Предполагаемого исполнителя и организатора взрыва в магазине Петербурга обвинили в совершении теракта, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — сказано в сообщении.

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По информации СК, недалеко от места взрыва мужчина спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства.

Накануне ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник Интерфакса, это 35-летний россиянин Дмитрий Лукьяненко. По данным агентства, задержанный употребял наркотики. Сам подозреваемый причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age.

Напомним, взрыв произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте. В результате пострадали 18 человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.