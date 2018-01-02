Биткоин начал год с падения впервые за несколько лет

Впервые с 2015 года курс биткоина начал новый год со снижения, подсчитал Bloomberg. Сейчас он составляет 13 167 долларов, свидетельствуют данные сервиса Coindesk.

В первый день 2018 года биткоин, по данным сайта, упал на 4,28%, а в 2015 году криптовалюта потеряла 1,855% стоимости.

В первый день прошлого года криптовалюта выросла на 3,58%. Затем биткоин сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют, отмечает Bloomberg.

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В конце марта 2017 года биткоин стоил около тысячи долларов. Валюта стала стремительно расти в начале апреля, самый значительный рост пришелся на вторую половину ноября.

В середине декабря курс биткоина впервые превысил порог в 20 тысяч долларов, однако потом резко упал на 15%.

22 декабря криптовалюта потеряла 20% стоимости за сутки: курс биткоина на бирже опустился ниже 14 тысяч долларов. За неделю биткоин потерял в цене около шести тысяч долларов. Bloomberg отмечал, что резкое снижение курса может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний.