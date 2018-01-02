Сеул согласился на срочные переговоры с КНДР

Южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн предложил представителям КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне в пограничной деревне Пханмунджом. С таким предложением Сеул выступил после того как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын допустил возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает Reuters.

«Мы собираемся сесть с Северной Кореей лицом к лицу и честно обсудить общие интересы для улучшения двухсторонних отношений», — сказал Чо Мён Гюн.

По его словам, что Олимпиада, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане в феврале, станет «решительной возможностью» приблизиться к миру.

«Восстановление отношений между Северной и Южной Кореей не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы», — добавил Мун Чжэ Ин.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем телевизионном обращении объявил что готов «снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку». При этом Ким Чен Ын назвал свою страну «миролюбивой и ответственной ядерной державой»

«Что касается отношений между Севером и Югом, то мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу», — заявил глава КНДР.

По его мнению, усилия должны прилагать обе стороны.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил новые международные ограничения в отношении Северной Кореи. Резолюция была разработана США и являлась «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты, в том числе таких, которые могут достичь территории США.

Документ ограничил около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею.