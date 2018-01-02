В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Со 2 января повысились тарифы на оплату проезда на московском городском транспорте. Об этом РИА Новости сообщила замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева.

Цена проезда по карте «Тройка» в метро и наземном транспорте поднялась на 1 рубль и составила 36 рублей за поездку вместо 35 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составляет 1765 рублей вместо 1700 рублей в 2017 году, а цена безлимитного билета на 30 дней выросла до 2075 рублей с 2 тысяч рулей.

При этом останется прежней стоимость «Единого» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в Новой Москве и проезда на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay, а также цена на проезд для студентов и школьников.

«В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции», — сказала Бисембаева.

Она добавила, что с нового года убраны билеты «90 минут» на 1, 2 и 60 поездок так как эти тарифы не пользовались популярностью.