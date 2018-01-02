Актрисы и режиссеры Голливуда создали движение против домогательств на рабочем месте

Голливудские актрисы, агенты, сценаристы и режиссеры запустили движение «Timeʼs Up» (англ. — время вышло) в защиту женщин от сексуальных домогательств в Голливуде и на любой другой работе. Об этом сообщает The New York Times.

«Время нападений, сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте подошло к концу. Пора принять меры», — гласит девиз движения.

Среди 300 участниц движения актрисы Эшли Джад, Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун и продюсер «Анатомии страсти» Шонда Раймс Среди людей, решивших помочь движению финансово — Мерил Стрип и Стивен Спилберг.

Предполагается, что движение будет оказывать юридическую поддержку подвергшимся домогательствам женщинам, чьи профессии не входят в число наиболее престижных. Речь идет об уборщицах, работницах ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц.

Для этого «Timeʼs Up» учредило фонд, в котором уже собрано 13 миллионов долларов пожертвований. Помимо этого активисты намерены добиваться изменений в законах, которые позволят наказывать компании за потакание домогательствам и использование договоров о неразглашении для их замалчивания.

Движение также намерено добиться, чтобы в руководстве студий и актерских агентств женщин и мужчин было поровну.

Напомним, что в 2017 году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. В октябре несколько актрис обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. После этого его исключили из Американской киноакадемии и Гильдии продюсеров. Вскоре в домогательствах были обвинены актеры Кевин Спейси, Дастин Хоффман, комик Луи Си Кей.