Сторонник Мальцева покинул Россию

Сторонник лидера движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) Вячеслава Мальцева Руслан Галиуллин уехал из России. Об этом он рассказал проекту «ОВД-Инфо».

По его словам, сейчас он находится в одной из европейских стран.

Галиуллина задержали сотрудники ФСБ 4 ноября по подозрению в экстремизме. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Сам Мальцев летом 2017 года бежал за границу. В конце октября суд признал экстремистским и запретил в России движение «Артподготовка». Мальцева заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).

В ноябре в связи с заявлениями националиста о революции были задержаны десятки его предполагаемых сторонников по всей России.

Уголовные дела были возбуждены в отношении пятерых соратников оппозиционера — Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептя, Андрея Толкачева и Надежды Петровой.