Число погибших во время демонстраций в Иране достигло 20 человек

В Иране жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал.

Согласно этим данным, наиболее кровопролитные события разворачивались минувшей ночью в городе Кахдариджан. Во время нападения на полицейский участок были убиты шесть человек. Они пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий Корпуса стражей революции. Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.

Напомним, что массовые акции протеста в Иране начались 28 декабря в городе Мешхед. Позже они распространились и на другие города, в том числе и Тегеран.

Участники акций недовольны экономической ситуацией в стране, они выступают против высокой инфляции и безработицы, а также против действующего руководства Ирана во главе с Али Хаменеи. Сотни участников протестов были арестованы.

Власти Ирана временно ограничили доступ к Instagram и Telegram, чтобы «поддерживать мир» на фоне протестов. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что это произошло после того, как мессенджер отказалась ограничить доступ к каналу Sedaie Mardom (793 тысячи подписчиков) и другим каналам «мирного протеста».