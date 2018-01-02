Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Интерфакс.

Такое решение было принято после того, как Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд с запросом, в котором просили «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром». Они объяснили это тем, что Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении семерых членов правительства вместо министров, освобожденных от должностей неделей ранее.