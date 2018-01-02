Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны
Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Интерфакс.
Такое решение было принято после того, как Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.
Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.
В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд с запросом, в котором просили «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром». Они объяснили это тем, что Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении семерых членов правительства вместо министров, освобожденных от должностей неделей ранее.