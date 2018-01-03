Россия уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

Видеобзор матча сборной России против США на молодежном чемпионате мира: https://t.co/FhkhrpTqCe — Хоккей России (@russiahockey) January 3, 2018

Матч, проходивший в Баффало (США), закончился со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу американцев.

В составе сборной США отметились Киффер Беллоуз (3-я и 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15-я минута) и Джоуи Андерсон (60-я минута).

В команде России на 11-ой минуте отличились Марсель Шолохов и на 44-ой минуте — Андрей Алтыбармакян.

Таким образом, команда Валерия Брагина выбыла из борьбы за медали проходящего в США ЧМ. Хозяева же турнира вышли в полуфинал, где сыграют со Швецией. Другую пару ½ финала составили Канада и Чехия.