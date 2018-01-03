КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по восстановленной линии связи

КНДР возобновила линию спецсвязи в приграничном пункте Пханмунджом и связалась с Южной Кореей. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи.

Звонок со стороны КНДР поступил в 15:30 (09:30 по московскому времени). Подробности переговоров не сообщаются. Телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей, которая сочла большим прорывом готовность КНДР восстановить линию спецсвязи.

В администрации президента Южной Кореи при этом шаг Ким Чен Ына назвали «значительным достижением».

Как пишет Yonhap, в администрации президента Южной Кореи заявили о готовности отправить круиз в северокорейский порт для перевозки спортсменов из КНДР. Отмечается, что в лайнере расположены примерно 390 номеров, которые смогут вместить до 1000 человек.

Напомним, что Ким Чен Ын в своем новогоднем телевизионном обращении объявил что готов «снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку».

Позже южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн предложил представителям КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне в пограничной деревне Пханмунджом.