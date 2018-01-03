Трамп заявил о превосходстве своей «ядерной кнопки» над кнопкой лидера КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него тоже есть «ядерная кнопка», которая «больше и мощнее», чем у лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом он написал в своем твиттере.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время». Пожалуйста, кто-нибудь из его истощенной и заморенной голодом страны, расскажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!», — написал Трамп.

Ранее северокорейский лидер в своем новогоднем обращении повторил, что КНДР могут нанести удар по США в любой момент.

«Это реальность, а не угроза, что ядерная кнопка всегда на моем столе. США никогда не смогут начать войну против меня или нашего народа», — отметил Ким Чен Ын.

По его словам, если Пхеньян решит нанести ядерный удар, «вся территория США окажется в зоне поражения». Он также сказал, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил.