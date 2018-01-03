CIT: при крушении вертолета в Сирии погибли двое российских военных

В Сирии 31 декабря в результате крушения вертолета погибли двое российских военных. Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

По информации CIT, вертолёт Ми-24, сопровождавший колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама, задел провода и разбился.

В результате происшествия погибли майор Артём Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев, чье полное имя устанавливается.

CIT ссылается на пост на «профильном» форуме Forumavia.ru под названием «31.12.2017 Катастрофа вертолета ВКС РФ в САР» и на сообщение пользователя Ивана Кулиша во «ВКонтакте».

Накануне Кулиш опубликовал запись: «31.12.2017 в нашей семье произошло огромное горе, наш всеми любимый братишка Артемка, погиб при выполнении своего военного долга!».

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. «За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов», — пояснил причины вывода войск Путин.

Позже Путин отмечал, что в Сирии продолжится «точечная» борьба с боевиками.