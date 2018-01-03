Минобороны подтвердило гибель двух пилотов в Сирии из-за крушения вертолета

Минобороны заявило, что 31 декабря в Сирии российский боевой вертолет Ми-24 потерпел катастрофу, оба пилота погибли. Об этом сообщает Интерфакс.

«При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», — сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — уточнили в ведомстве.

Предварительной причиной падения вертолета назвали техническую неисправность.

Ранее группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о гибели двух российских военных при крушении вертолета в Сирии — Матвеева и Кулиша. CIT назвала предварительной причиной крушения столкновение «с препятствиями в воздухе».