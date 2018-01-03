Федерация санного спорта отказалась дисквалифицировать россиян

Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) не нашла оснований для наложения запрета российской саночнице Татьяне Ивановой продолжать участвовать в международных соревнованиях, а главному тренеру сборной России Альберту Демченко — присутствовать на них в качестве официального лица. Об этом сообщает пресс-служба FIL, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что дисциплинарная комиссия FIL не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Иванова сможет выступить на ближайшем этапа Кубка мира, который пройдет с 6 по 7 января в немецком Кенигзее.

Ранее Альберт Демченко и Татьяна Иванова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Оба пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты на Играх-2014 аннулированы.

Демченко в Сочи завоевал серебряные медали в соревнованиях одиночников и в эстафете. Иванова вместе с Демченко стала второй в эстафете и показала седьмой результат в соревнованиях одиночниц. В эстафете Россию представляла и двойка в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова. Им также необходимо вернуть серебряные медали.