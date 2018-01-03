В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег

В Чечне ликвидирована система по отмыванию денег, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«На территории Чеченской республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами», — сказал он.

Кузнецов отметил, что никаких расследований в отношении бывшего главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова на уровне МВД в настоящее время не ведется.

Он добавил, что Сбербанк провел собственную проверку и Джабраилов был отстранен и уволен «на основании нарушений административного порядка».

Напомним, что в июле Джабраилова объявили в розыск по подозрению в создании фирм-однодневок, которые незаконно обналичили более одного миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).