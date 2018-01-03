Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы

Политик Алексей Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда, который признал верным решение ЦИК о недопуске его на выборы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

По его словам, апелляционная жалоба на решение Верховного суда была подана 3 января. В качестве административного ответчика в документе указан ЦИК.

«По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобы может состояться еще до завершения праздников», — отметил Жданов.

Ранее Верховный суд признал законным решение ЦИК.

25 декабря ЦИК не зарегистрировал Навального кандидатом в президенты. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

В ответ Навальный призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.