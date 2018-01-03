Власти Ирана заявили о задержании возглавлявшего протесты гражданина ЕС

Руководитель департамента юстиции в округе Боруджерд на западе Ирана Хамидреза Абулхассан заявил, что в ходе антиправительственных демонстраций сотрудникам полиции удалось задержать жителя одной из стран Евросоюза, который участвовал в беспорядках. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Этот человек был подготовлен европейскими спецслужбами и был лидером протестующих», — заявил Абулхассан.

Он не уточнил, гражданином какой именно страны Евросоюза является арестованный.

Ранее глава МВД Ирана Хуссейн Аштари призвал граждан страны «не следовать западным сценариям». Он отмечал, что «враги Ирана, возглавляемые США, используют ситуацию в стране для того, чтобы возложить вину на происходящее на правительство Исламской республики».

Накануне духовный лидер страны Али Хаменеи возложил ответственность за акции протеста в стране на «врагов Ирана».

Напомним, что массовые акции протеста в Иране начались 28 декабря в городе Мешхед. Позже они распространились и на другие города, в том числе и Тегеран.

Участники акций недовольны экономической ситуацией в стране, они выступают против высокой инфляции и безработицы, а также против действующего руководства Ирана во главе с Али Хаменеи. Сотни участников протестов были арестованы.

По официальным данным, в ходе беспорядков в Иране погибли более 20 человек. При этом в Тегеране указывают, что речь идет в том числе о сотрудниках правопорядка.