«Коммерсант» узнал об обстреле из минометов российской авиабазы в Сирии

Радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате чего были уничтожены семь самолетов, ранения могли получить более десяти военнослужащих. Инцидент произошел 31 декабря. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

По данным издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также уничтожен склад боеприпасов, который взорвался после попадания в него минометного снаряда.

«Коммерсант» называет этот обстрел «одним из самых серьезных происшествий за все два с лишним года проведения военно-воздушной операции России в Сирии».

Официального подтверждения этих сведений от Минобороны нет.

Ранее ведомство сообщило, что 31 декабря в Сирии российский боевой вертолет Ми-24 потерпел катастрофу, оба пилота погибли. Минобороны отметили, что инцидент произошел из-за технической неисправности, когда вертолет летел на аэродром Хама.

По данным группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), имена погибших пилотов — Артем Кулиш и Тимур Давлятов.

В CIT отметили, что вертолет сопровождал колонну в районе населенного пункта аз-Зара в провинции Хама и задел провода.