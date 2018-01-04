В Москве отравились участвовавшие в новогодних мероприятиях артисты

В Москве отравились более 10 артистов, участвующих в новогодних праздниках у Колонного зала Дома Союзов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что число отравившихся может быть больше.

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — добавили в ведомстве.