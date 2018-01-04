Цена нефти Brent превысила 68 долларов впервые за 2,5 года

Цена за баррель нефти Brent достигла 68 долларов в ночь на 4 января. Это максимум за последние 2,5 года, с середины мая 2015 года. Об этом говорится на сайте ​ Интерконтинентальной бирже (ICE).

Как отмечает Reuters, Brent дорожает на событиях в Иране, где с прошлой недели происходят массовые антиправительственные протесты. Котировки растут на сомнениях о возможных перебоях с поставками из этой страны.

Предыдущий рекордный показатель — 66 долларов за баррель — был установлен 25 декабря 2017 года. Тогда цена подскочила при вестях о взрыве нефтепровода в Ливии, ведущего в нефтеналивной порт Эс-Садр.