Деcять человек погибли при пожаре в обувном цеху под Новосибирском

Десять китайских рабочих погибли в крупном пожаре на обувной фабрике под Новосибирском. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом», — сказал источник.

Он добавил, что рассматриваются две версии произошедшего — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на обувном производстве выделяется сильный, токсичный дым.

«Горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция», — уточнили в ведомстве.

По данным ведомства по региону, сообщение о возгорании поступило еще в 09:00 по местному времени (05:00 мск). Возгорание было локализовано на площади 2 тысяч квадратных метров. На месте работают следователи.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности.