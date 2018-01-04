В Чечне застрелили предполагаемого убийцу начальника отдела полиции

В результате силовой операции в Чечне убит подозреваемый в убийстве начальника отдела полиции в селе Автуры Шалинского района. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Уточняется, что ранее судимый 27-летний житель села Хамзат Баймурадов был убит ответным огнем. Из силовиков в перестрелке никто не пострадал.

Баймурадов был осужден за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), сообщили РИА Новости в МВД Чечни. Ранее он был сотрудником правоохранительных органов.

Накануне начальник местного отделения полиции отдела МВД по Шалинскому району Абубакар Устарханов был убит, когда выходил из продуктового магазина выстрелом в спину, сообщали в МВД Чечни.

Совершивший преступление скрылся с места происшествия на автомобиле полицейского. Для его поисков правоохранители начали спецоперацию.