Латвия выдворила двух российских журналистов
Власти Латвии выдворяют из страны журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву, сообщает телеканал «Россия 24». Ранее из страны был депортирован её супруг, корреспондент телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.
По словам Курлаевой, к ней «пришли утром в отель» те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем.
«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила журналистка.
2 января телеканал «ТВ Центр» сообщил, что в Латвии задержан сотрудник телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев. Он был внесен в черный список лиц, согласно которому ему на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.
В телекомпании заявили, что «депортация сотрудника „ТВ Центра“ наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ».