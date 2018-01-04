МИД России обвинил США в намерении использовать протесты в Иране для подрыва ядерной сделки

США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД», - заявил замминистра.

Он добавил, что Россия выступает за сохранение ядерной сделки и ее «полное и неуклонное выполнение всеми сторонами, прежде всего США», и в связи с этим предостерегает Вашингтон от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана.

«Происходящее там (протесты в Иране) - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем», - подчеркнул Рябков.

Такое заявление замглавы российского МИД сделал, комментируя слова вице-президента США Майкла Пенса о том, что США нацелены на заключение более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана.

Напомним, на прошлой неделе в Иране начались акции протеста против экономической политики правительства, позднее участники митингов стали протестовать в целом против руководства страны. За пять дней демонстраций в ряде иранских городов погиб 21 человек.

Вице-президент США Майкл Пенс тогда заявил, что администрация президента страны Дональда Трампа планирует оказать поддержку участникам акций протестов в Иране.