Путин восстановил авиасообщение с Каиром

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения России со столицей Египта - Каиром. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ также снимает ограничения на продажу туров в Каир. Переговоры по возобновлению авиасообщения с другими египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх запланированы на апрель.

11 декабря президент России Владимир Путин по итогам визита в Египет заявил о готовности возобновить полеты в эту страну. Позднее глава Минтранса Максим Соколов заявил, что авиасообщение между Россией и Египтом восстановят в начале февраля 2018 года.

Читайте также Остается узнать, как бомба попала на борт самолета

Напомним, в ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом после крушения российского лайнера А321, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове. Следствие установило, что на борту было заложена бомба и лайнер взорвался в воздухе.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».