Среди погибших в пожаре в обувном цеху под Новосибирском оказались граждане Киргизии

Двое граждан Киргизии погибли в крупном пожаре на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные российских следственных органов.

По словам собеседника агентства, погибшие - граждане Киргизии 1991 и 1994 годов рождения. Также еще один гражданин Киргизии 1999 года рождения получил ожоги в результате пожара, его отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось о десяти погибших во время пожара на обувной фабрике под Новосибирском, которые по данным источников СМИ, являлись уроженцами Китая. Они «попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом», уточнил источник агентства. По предварительным данным, россиян среди погибших нет.

Пожар в помещениях обувной фабрики в поселке Чернореченском Новосибирской области произошел утром в четверг. В этих помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».