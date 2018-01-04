Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу 2018 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Новым председателем оргкомитета назначен Алексей Сорокин. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

О том, что Мутко покинет оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года, стало известно в конце декабря. Мутко тогда заявил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вместо него будет Сорокин, а он «сосредоточится на работе в правительстве».

Ранее Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Источники СМИ связали уход Мутко с поста главы РФС с «давлением» со стороны Международной федерации футбола (FIFA) из-за допингового скандала в российском спорте.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия примет ЧМ по футболу впервые. Матчи турнира пройдут в 11 российких городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.