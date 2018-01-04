CAS разрешил российским скелетонистам и бобслеистам участвовать в международных соревнованиях

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которая пыталась оспорить допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, сообщает ТАСС.

Таким образом, российские спортсмены Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, Ильвир Хузин, Александр Касьянов и Алексей Пушкарев смогут принимать участие в международных соревнованиях, которые проводятся IBSF. В частности, они могут выступать в Кубке мира и Кубке Европы.

Также CAS предстоит рассмотреть апелляцию российских скелетонистов и бобслеистов на решение Международного Олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах.

Напомним, МОК признал российских скелетонистов и бобслеистов виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранил их от Олимпийских игр.

Такое решение в МОК приняли на основании выводов специальной антидопинговой комиссии во главе с Денисом Освальдом, которая занималась расследованием манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Результаты, показанные спортсменами в Сочи, были аннулированы.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.