В Киеве рассказали о планах подорвать идущий в Европу российский газопровод

В 2014–2015 годах украинские власти планировали подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию страны, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK.

«Вот смотрите — 2014–2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? <...> Я вам про государственные планы рассказываю», — уточнил Грымчак.

По словам замминистра, наличие газопроводов на территории Украины предотвратило «широкомасштабную войну».

Напомним, Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года.​ Киев закачал в свои хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В конце декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов возобновить закупки российского газа в случае снижения его стоимости и «прозрачности» сделок.