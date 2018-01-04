США и Южная Корея договорились отложить военные учения на время Олимпиады

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора договорились не проводить совместные военно-морские учения во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает информационное агентство «Yonhap».

При этом в администрации президента США отметили, что президенты договорились и дальше оказывать давление на власти Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян отказаться от своих ядерной и ракетной программ.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия приветствует соглашение Сеула и Вашингтона о переносе совместных военных учений до окончания Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее в декабре министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон не намерен прекращать военные учения в Южной Корее во время зимней Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.