Минфин США ввел санкции в отношении пяти иранских компаний, связанных с военной программой Тегерана. Об этом говорится на сайте ведомства.

Среди них — Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries and Shahid Shustari Industries.

«Эти санкции вводятся против ключевых компаний, связанных с иранской программой разработки баллистических вооружений, которую иранский режим превозносит над экономическим благосостоянием народа Ирана. В то время как иранцы страдают, их правительство и Корпус Стражей Исламской революции спонсируют зарубежных военных, террористические группировки и действия, направленные на нарушение прав человека», — сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Американским компаниям и предпринимателям запрещено участвовать в сделках с этими компаниями, осуществлять финансовую и другую поддержку этих организаций.

Минфин подчеркнул, что США продолжат «бороться с зловредной деятельностью иранского режима», который нарушает права человека.