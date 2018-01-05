В России начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборы 2018 года открылись в Хабаровске. Об этом рассказала региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Анастасия Брага, передает ТАСС.

Она уточнила, что подписи собирают в двух работающих в городе пунктах.

Сбор подписей должен также начаться в Москве, Севастополе, Чечне, Крыму, Башкортостане, Северной Осетии, а также в Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях.

Путину, который идет на выборы как самовыдвиженец, предстоит собрать 300 тысяч подписей, причем на каждый субъект России должно приходиться как минимум 7,5 тысяч подписей проживающих на его территории граждан.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения.