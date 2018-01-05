Суд в Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы

есть продолжение Саакашвили назвал незаконным вынесенный ему приговор. Подробнее

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в злостном превышении полномочий на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Саакашвили было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности». Это первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции с территории Украины.

Суд рассматривал дело о помиловании в 2009 году четверых полицейских, которые отбывали тюремный срок за вызвавшее общественный резонанс убийство сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Участие в преступлении сотрудников полиции вызвало, в частности, отставку министра внутренних дел Вано Мерабишвили.

Напомним, в конце октября Михаил Саакашвили заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину.