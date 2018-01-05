Apple сообщила об уязвимостях почти всех своих устройств

Все гаджеты Apple на основе iOS, кроме умных часов, и все компьютеры Mac затронула недавно вскрытая уязвимость процессоров. Об этом говорится в заявлении корпорации.

Выявленные недавно баги в защите данных — Meltdown and Spectre — есть во всех современных процессорах. Чтобы предотвратить использование этой уязвимости хакерами, компания посоветовала загружать программы только из надежных источников — например, App Store.

При этом в компании отметили, что пока не зафиксировали ни одной вредоносной программы, эксплуатирующей эту уязвимость. Меры по защите от Meltdown уже включены в обновления операционных систем iOS, macOS и tvOS.

Компания пообещала выпустить обновление для браузера Safari для защиты от Spectre.

2 января стало известно об уязвимостях в процессорах компании Intel. Им подвержены все процессоры, выпущенные Intel за последнее десятилетие. В компании позднее заявили, что уязвимости затрагивают еще и продукцию конкурентов — AMD и ARM Holdings.

Компания Microsoft выпустила 4 января обновление для ОС Windows 7, 8 и 10, направленное на борьбу с Meltdown и Spectre.