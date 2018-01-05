Умер художник Владимир Янкилевский

Художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Янкилевский умер в 79 лет. Об этом сообщил научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн на своей странице в фейсбуке.

«Все, кто знал этого уникального человека, навсегда сохранят самую светлую память о нем; навсегда сохранится память о нем и в истории русского и мирового искусства», — написал Эпштейн.

В 1962 году Владимир Янкилевский окончил Полиграфический институт. В этом же году его работы были выставлены на выставке «XXX лет МОСХа», где их раскритиковал тогдашний секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

После этого Янкилевский надолго потерял возможность выставлять свои работы. В 1975 году ему разрешили принять участие в выставке в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ в Москве. В 1978 году прошла его первая ретроспективная выставка в столице.

В 1990 году Владимир Янкилевский уехал из России, жил в Нью-Йорке и Париже. Произведения художника были представлены на 40 персональных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Бохуме, Париже и Лондоне. На сегодняшний день картины Владимира Янкилевского выставлены в 35 музеях и галереях по всему миру.

В 2018 году в Московском музее современного искусства запланирована ретроспектива «Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик» в честь 80-летия художника.