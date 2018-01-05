Саакашвили назвал незаконным вынесенный ему приговор

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал незаконным и политическим вынесенный ему приговор Тбилисского городского суда, согласно которому его заочно лишают свободы на три года за помилование осужденных. Об этом политик написал в фейсбуке.

«„Приговор“ грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», — написал он.

По его словам, права президента на помилование никак не ограничены, он это право использовал в отношении 133 бывших военнослужащих.

«Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений», — считает Саакашвили.

Судебное преследование со стороны властей Грузии и Украины он связал с попытками «постсоветского олигархата» остановить его борьбу с коррупцией.

«Но этот „приговор“ так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», — написал Саакашвили.

По его мнению, президент России Владимир Путин «все эти годы» требовал от грузинских и украинских властей принять против него репрессивные меры.

Ранее Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суд рассматривал дело о помиловании в 2009 году четверых полицейских, которые отбывали тюремный срок за вызвавшее общественный резонанс убийство сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани.

По версии следствия, Саакашвили незаконно пообещал бывшему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая помиловать осужденных за убийство Гиргвлиани и сделал это в обход Комиссии по помилованию.