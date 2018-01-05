Суд в Молдавии вновь временно отстранил от должности президента

Конституционный суд Молдавии (КСМ) вновь временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, сообщает Интерфакс.

Такое решение суд принял по запросу депутата от Демократической партии Сергея Сырбу, он обратился в КСМ накануне.

Сырбу обосновал запрос тем, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с «российской пропагандой».

КСМ пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей» и объявили о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности».

Суд разъяснил, что «президент вправе лишь один раз отказаться от промульгации (обнародования) принятых парламентом законодательных актов». Если же парламент повторно голосует за принятие закона, глава государства обязан его обнародовать.

Ранее 2 января Конституционный суд Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Предполагается, что исполнять обязанности президента будет председатель парламента Молдавии Андриан Канду.