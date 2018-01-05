Россия призвала ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов из Латвии

Россия призвала ОБСЕ высказать позицию по высылке российских журналистов из Латвии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, передает Интерфакс.

«Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от Представителя Организации по вопросам свободы СМИ Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии», - сказала Захарова.

Она отметила, что в российском МИДе надеются, что представитель ОБСЕ «сможет доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ».

Накануне телеканал «Россия 24» (ВГТРК) сообщил о водворении из Латвии российской журналистки Ольги Курлаевой. Из страны также был депортирован ее супруг, корреспондент телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.