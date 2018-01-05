Суд Осло признал законной нефтедобычу в Арктике

Окружной суд Осло отказал организациям «Природа и Молодежь» и Гринпис Нордик в иске против правительства Норвегии. Таким образом, выдача новых лицензий на добычу шельфовой нефти в Арктике окончательно признана законной.

Иск был подан после того, как в мае прошлого года министерство нефти и энергетики Норвегии выдало 13 компаниям лицензии на разработку месторождений на шельфе в норвежском секторе Баренцева моря.

По мнению истцов, планы правительства расширить добычу нефти на арктическом шельфе нарушают Парижское климатическое соглашение и Конституцию Норвегии, гарантирующую гражданам и их потомкам право на безопасную окружающую среду и, что оговорено особо, безопасный климат.

Выбросы парниковых газов при сжигании добытой нефти, по мнению экологов, ставят под угрозу человечество в целом, так как, согласно выводам межправительственной комиссии по изменению климата (IPCC), глобальное потепление на два градуса относительно уровня доиндустриального периода приведет к высокому риску вымирания биологических видов, уничтожения источников существования сотен миллионов людей.

Под обращением в поддержку иска подписались 522 тысячи норвежцев. Однако суд посчитал, что положения, закрепленные в Конституции страны, не имеют отношения к выбросам парниковых газов при сжигании нефти, экспортированной из Норвегии в другие страны.

Между тем основной объем добываемой на шельфе нефть пойдет как раз на экспорт. В целом же вопрос, поднятый истцами, суд назвал политическим, а значит, не относящимся к компетенции Фемиды. Экологические организации не исключают, что будут обжаловать решение.