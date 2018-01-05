В Киеве задержали бывшего министра здравоохранения Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, который был назначен на эту должность после вхождения региона в состав России, сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели у Михальчевского обыск и изъяли у него паспорт, служебное удостоверение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова, а также документы, «подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями».

В сообщении СБУ отмечается, что уголовное расследование в отношении Михальчевского производится по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статье 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский ушел в отставку в июне 2014 года. Сложить полномочия ему посоветовал глава Крыма Сергей Аксенов после обнаружения в ведомстве массовых нарушений.