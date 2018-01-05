Новая газета

В ОБСЕ выразили обеспокоенность выдворением из Латвии российских журналистов

Общество

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме латвийским властям выразил обеспокоенность в связи с высылкой из страны двух российских журналистов. По его словам, причины депортации неясны и непрозрачны,
сообщает ТАСС.

Дезир призвал власти Латвии «пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности», отметив, что в странах — членах ОБСЕ очень важен свободный доступ к информации и власти этих государств должны способствовать работе и аккредитации журналистов.

Ранее в пятницу представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ведомстве ожидают от Дезира внятной публичной позиции по высылке из Латвии российских журналистов.

Напомним, 3 января из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, причиной по данным СМИ стало включение его в список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.

На следующий день латвийские власти также выдворили из страны супругу Курлаева - журналиста ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Теги:
ad, права журналиста, журналисты, обсе
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