МОК одобрил форму сборной России по хоккею на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает ресурс «Чемпионат».

Отмечается, что за основу формы взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. Однако после решения МОК о недопуске российской сборной до Олимпиады (спортсмены из России будут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом) на комплекте формы была добавлена надпись «Olympic Athlet from Russia».

Ранее МОК одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпийские игры-2018.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.