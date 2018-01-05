Куратора «Икорной дипломатии» исключили из состава делегации в ПАСЕ

Из состава делегации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) исключили депутатов, имена которых по данным азербайджанского правозащитника Расула Джафарова, фигурируют в скандале, известном как «Икорная дипломатия», пишет издание «Meydan TV».

Речь идет о депутатах Эльхане Сулейманове и Муслиме Мамедове, написал Джафаров в фейсбуке.

«Это фактически еще раз подтверждает всю серьезность выдвинутых обвинений, а также то, что действующие внутри Совета Европы независимые группы вместе с замешанными в коррупции депутатами из других стран расследуют деяния и этих лиц. С учетом прошлогодних увольнений, можно сказать, что ПАСЕ почти очистилась от своих коррумпированных членов», - пишет азербайджанский правозащитник.

Как отмечает «Meydan TV», речь идет о коррупционном скандале в рамках ПАСЕ, который начал развиваться еще летом 2016 года, когда газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана.

Под «Икорной дипломатией» подразумевают лоббистскую стратегию властей Азербайджана, которая якобы состоит в дорогостоящих приглашениях иностранных политиков и сотрудников международных организаций в Азербайджан за счет принимающей стороны.