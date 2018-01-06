В России упростили порядок подачи документов для усыновления детей

Правительство сократило перечень документов для усыновления детей. Соответствующее постановление 6 января подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Теперь в органы опеки не требуется предоставлять документ о праве пользования или владения жилым помещением, копию финансового лицевого счета с места жительства; справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования, а также справку из Пенсионного фонда и копию пенсионного удостоверения.

Исключенные из списка документы органы опеки будут самостоятельно запрашивать у уполномоченных органов. Изменения коснутся как потенциальных усыновителей, так и тех, кто планирует стать опекунами, попечителями или временно взять в семью ребенка.

С 1 января 2018 года в России действует норма о ежемесячных выплатах семьям, где был рожден или усыновлен ребенок. Право на получение этих выплат имеют семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

В России действует «закон Димы Яковлева», который запрещает американцам усыновлять российских детей. В феврале 2017 года глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в 2016 году иностранцы усыновили втрое меньше детей (430), чем в 2013 году.