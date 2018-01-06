Беларусь закроет генконсульство в Одессе

Беларусь закроет генеральное консульство в Одессе (Украина), говорится на официальном сайте Совета министров. Он постановил закрыть дипломатическое представительство до 23 февраля 2018 года.

В конце ноября 2017 года Украина и Беларусь обменялись высылками дипломатов из-за шпионского скандала. Тогда белорусские спецслужбы обвинили в шпионаже советника украинского посольства в Минске Игоря Скворцова. Он был объявлен персоной нон грата и выслан из страны. В ответ власти Украины выслали первого секретаря белорусского посольства.

В Беларуси полагают, что Скворцов координировал Павла Шаройко, который работал под прикрытием. Якобы Шаройко, будучи журналистом, за деньги собирал информацию «разведывательного характера в военно-политической сфере». Сам Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины. Власти Украины отрицают обвинения в шпионаже со стороны белорусских коллег.